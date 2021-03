(Di martedì 16 marzo 2021) L’inizio di stagione della squadra austriaca non è stata come si aspettavano ai vertici della casa, la KTM in versione 2021 non è stata competitiva con nessuno dei piloti. Danilo Petrucci, neo acquisto orange, si è concentrato sull’ergonomia e ha cominciato a prendere confidenza con il mezzo senza però riuscire ad essere incisivo. Anche gli altri piloti hannoto veleggiando costantemente nelle retrovie, segno che c’è qualcosa ancora da sistemare. Miguel Oliveira, autore del miglior crono del marchio si è posizionato in 16 ma posizione: “È vero che stiamo avendo qualche difficoltà ad esprimere il massimo da ciò che abbiamo”. “Mi sono sentito bene in sella, ma non si vede dai tempi. Siamo lontani, sembra che ci sia qualche problema in più su questo tracciato.” Anche il technical coordinator Sebastiane Risse si è espresso sull’andamento dei ...

Advertising

Petrux9 : I always like KTM especially in off-road tracks. Mi è sempre piaciuta la KTM specialmente nelle piste da fuoristrad… - italiaserait : MotoGp: KTM fatica nei test del Qatar - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Litner, KTM: 'Volevamo essere più veloci, Suzuki è l'unica polivalente': Il Direttore Tecnico deluso dai tempi segnati in… - gponedotcom : Leitner, KTM: 'Volevamo essere più veloci, Suzuki è l'unica polivalente': Il Direttore Tecnico deluso dai tempi seg… - gponedotcom : Litner, KTM: 'Volevamo essere più veloci, Suzuki è l'unica polivalente': Il Direttore Tecnico deluso dai tempi segn… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp KTM

... Ride 4 e MXGP 2020: The Official Motocross Videogame, e21 è ormai vicinissimo al debutto ... Dopo aver scelto con quale scuderia correre tra tutte le marche ufficiali disponibili, daa ...The Austrian RC16 was on track at Losail with what looked like a more compact fairing . We also ... Translated by Heather Watson, Qatar test: a new Brembo disc for everyoneL’ing. Giulio Bernardelle torna sul tema KTM. Le moto austriache non hanno brillato, nei test, ma ci sono spiegazioni plausibili. Oliveira e Binder, Petrucci con Lecuona, il collaudatore Pedrosa, tant ...L’inizio di stagione della squadra austriaca non è stata come si aspettavano ai vertici della casa, la KTM in versione 2021 non è stata competitiva con nessuno dei piloti. Danilo Petrucci, neo acquist ...