Milano | riders in sciopero Niente consegne e un appello ai clienti | ' Non ordinate cibo'

Stop alle consegne. E, almeno questo è il loro auspicio, stop agli ordini. Idirialzano le barricate e tornano a scioperare per vedere riconosciuti, spiegano, 'i diritti per i quali lottiamo da anni'. 'Lo scorso 25 febbraio una partecipatissima assemblea delle ...... anche ibrindisini si fermeranno e da ieri hanno iniziato ad informare i loro clienti di non effettuare alcun ordine per quella data. In seguito all'inchiesta della Procura di, che ha ...Le richieste dei riders in un comunicato su Facebook: diritti, tutele e contratto collettivo nazionale di settore ...Il 26 marzo rider in sciopero a Milano: "Spegni lo sfruttamento". La mobilitazione Stop alle consegne. E, almeno questo è il loro auspicio, stop agli ordini. I riders di Milano rialzano le barricate e ...