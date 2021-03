Mario Draghi sente Emmanuel Macron: "Se c'è l'ok dell'Ema si riparte con Astrazeneca" (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l’Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Si tratta di una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesa della conclusione dell’analisi supplementare condotta dall’Agenzia europea per i medicinali. Le dichiarazioni preliminari di oggi dell’Ema sono incoraggianti. In caso di conclusione positiva dell’analisi dell’Ema, i due leader sono pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, e il presidente francese,, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l’Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino. Si tratta di una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesaa conclusione’analisi supplementare condotta dall’Agenzia europea per i medicinali. Le dichiarazioni preliminari di oggi’Ema sono incoraggianti. In caso di conclusione positiva’analisi’Ema, i due leader sono pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino

