Luna Rossa all'angolo ma c'è il fattore Spithill (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Sotto 6-3, Luna Rossa ha le spalle al muro in questa America's Cup ma può aggrapparsi al suo timoniere James Spithill. Il Pitbull, come è soprannominato il 41enne timoniere australiano, sa come ribaltare una sfida contro i neozelandesi: nel 2013 c'era lui su Oracle quando la barca americana realizzò una delle più grandi rimonte sportive tutti i tempi: da uno svantaggio di 8-1 contro Team New Zealand, vinse otto regate di fila andandosi a prendere un'America's Cup ormai insperata. L'impresa di San Francisco Sfruttando una pausa di cinque giorni, Spithill lavorò sulla barca ma anche sulla psicologia dell'equipaggio e dei rivali e poi guidò una feroce rivincita. In seguito ha raccontato che la cosa più importante fu raccogliere la prima vittoria che "rianimò l'equipaggio". Il grande velista di Sydney ha già ...

