LIVE Sinner-Bublik 2-6 7-6 5-4, ATP Dubai 2021 in DIRETTA: l'azzurro serve per il match (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 TRE match POINT Sinner: rovescio in rete di Bublik. 30-0 Comanda con il dritto Sinner, per poi chiudere con lo smash. 15-0 Servizio e dritto di Sinner, Bublik non va al di là della rete. 5-4 BREAK Sinner! Sbaglia la palla corta di dritto Bublik, che atterra appena larga, e Jannik andrà ora a servire per il match dopo 38 minuti di terzo set. Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: risposta su una violentissima seconda che entra e tanto basta, perché è il kazako a sbagliare. 40-40, 3a parità: terzo doppio fallo di Bublik nel game. Vantaggio Bublik, dritto appena lungo di Sinner che questa volta ...

