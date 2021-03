Letta c’è! Ma sarà dura… Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di martedì 16 marzo 2021) Richiamato in fretta e furia da Parigi per salvare quello stesso partito che nel febbraio 2014 lo aveva sfiduciato, giudicandolo un primo ministro troppo timido e troppo poco energico per riuscire a stare al passo con i ritmi incalzanti del renzismo arrembante. Sette anni dopo Enricosi prende la sua rivincita personale, acclamato come “l’uomo della provvidenza”, l’unico in grado di curare il Partito Democratico dal virus del correntismo che per l’ennesima volta ne mette a repentaglio l’esistenza. 806 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti: questi sono i numeri con i quali l’assemblea PD consegna al professeurle chiavi del partito, aprendo una stagione di pacificazione (perlomeno apparente). Numeri che però tradiscono una unanimità di facciata assai meno concreta di quanto possa apparire. Ad ogni modo l’ex premier torna nell’agone, ...