JLo | nuova chioma da single?

(Di martedì 16 marzo 2021) Esiste un luogo comune secondo cui una donna, nel momento in cui termina una relazione amorosa, per dare il via alla sua “vita” decide di cambiare qualcosa nella sua acconciatura. In questi giorni Jennifer Lopez ha mostrato unacolorazione biondo caramello dei suoi capelli, e in molti stanno pensando che potrebbe essere indizio di una rottura con lo storico fidanzato Alex Rodriguez. E pensare che fino a poco tempo fa si parlava di matrimonio alle porte per la celebre coppia. Bisogna sottolineare che il portavoce dei due Vip ha rilasciato alcune dichiarazioni per smentire le voci di una separazione tra JLo e l’ex campione di baseball. Nonostante ciò, soprattutto dagli Stati Uniti continunano a rimbalzare rumors su un addio già consumato tra la cantante statunitense e il suo “macho”. A tutto ciò si aggiunge il nuovo look sfoggiato ...