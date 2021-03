“Il pane e la sassata” nuovo album della Serpe D’Oro

(Di martedì 16 marzo 2021) Da Boccaccio a Johnny Cash passando per Enzo Jannacci: “Ile la” è ildisponibile online «Abbiamo una concezione aperta, e liquida, di quello che sono cultura, lingua, origini. Per Lavolgere lo sguardo al repertorio popolare è un modo di interrogarsi sul futuro, anche perché lo affrontiamo… L'articolo Corriere Nazionale.

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 "Ile la" : presentazione del nuovo album di tradizione popolare in chiave folk, blues e rock di LA SERPE D'ORO. Alla voce, chitarra e ghironda Igor ...Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 'Ile la': presentazione del nuovo album di tradizione popolare in chiave folk, blues e rock di LA SERPE D'ORO. Alla voce, chitarra e ghironda Igor ...Il Teatro Nuovo non si ferma. Anzi, rilancia.E’ infatti in procinto di inaugurare la nuova rassegna di teatro digitale per il mese di marzo con la compagnia teatrale di "Voci Sbagliate": fondata nel 2 ..."Quando nasceste voi, nacque un giardino, di tutte qualità c’erano i fiori, l’odore si sentiva di lontano e specialmente odor di gelsomino…". Eccoli tornare, puntuali come le stagioni di un tempo, i m ...