IL DRAMMA DI ARISA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’intervista difatta a Domenica In con Mara Venier arriva con l’annuncio del suo fidanzato pubblicato sul settimanale “Oggi”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. preannunciato? Tutto ha inizio dopo la finale del Festival di Sanremo nella puntata di Mara Venier con “Speciale Sanremo”. Durante lo speciale Mara Venier intervistae nella conversazione la cantante fa intendere che con il compagno ci sono segni di rottura. Ma il giorno seguentepubblica su Instagram un post sull’accettazione del proprio corpo e in cui parla del suo compagno con amore. Quindi si intuisce che della crisi non c’era più traccia. Ma niente da fare.torna in studio a Domenica In e durante la messa in onda di un video con il suo compagno, la cantante scoppia in lacrime. Visualizza questo post ...