Il docufilm di Guccini

Advertising

Lorychan_95 : RT @MariaclaraPra: Dal 17 marzo sulla piattaforma NEXO troveremo NOTE DI VIAGGIO - Il film, le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mau… - worldgoodvibes : RT @MariaclaraPra: Dal 17 marzo sulla piattaforma NEXO troveremo NOTE DI VIAGGIO - Il film, le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mau… - iacomary97 : RT @MariaclaraPra: Dal 17 marzo sulla piattaforma NEXO troveremo NOTE DI VIAGGIO - Il film, le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mau… - massyscalinci : RT @MariaclaraPra: Dal 17 marzo sulla piattaforma NEXO troveremo NOTE DI VIAGGIO - Il film, le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mau… - MahmoodStories : RT @MariaclaraPra: Dal 17 marzo sulla piattaforma NEXO troveremo NOTE DI VIAGGIO - Il film, le canzoni di Francesco Guccini prodotte da Mau… -

Ultime Notizie dalla rete : docufilm Guccini

Dopo Note di viaggio, la raccolta in due capitoli con le più belle canzoni di Francescoreinterpretate dalle voci della musica italiana e prodotte da Mauro Pagani, arriva Note di Viaggio. Il film, un docu diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu, in esclusiva dal 17 marzo su ...Pagani, com'è nato questo? "Quando la Bmg ha deciso di mettere in piedi il progetto ... Qual è il significato di un progetto come "Note di viaggio"? "Penso che le canzoni difotografino ...Dopo Note di viaggio, la raccolta in due capitoli con le più belle canzoni di Francesco Guccini reinterpretate dalle voci della musica italiana e prodotte da Mauro Pagani, arriva Note di Viaggio. Il f ...Note di viaggio, l’omaggio di Mauro Pagani e degli artisti italiani diventa un docufilm. E spunta l’idea di un terzo album... trap ...