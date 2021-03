Il Cts cambia look: i membri saranno 12, entrano i matematici. Locatelli coordinatore (Di martedì 16 marzo 2021) Qualche ritocchino per Comitato tecnico scientifico. Dopo le dimissioni dell’ex coordinatore Agostino Miozzo e in vista delle nuove esigenze della campagna vaccinale, vede il numero dei suoi membri ridotto a 12 e si modifica nella composizione: con esperti di statistica e matematica che affiancheranno gli specialisti della sanità e l’introduzione di un componente indicato dalla Conferenza Regioni. Sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli il nuovo coordinatore. Affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce e da Sergio Fiorentino come segretario. Altri membri sono: Giuseppe Ippolito, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli, Donato Greco. Riduzione del numero dei componenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Qualche ritocchino per Comitato tecnico scientifico. Dopo le dimissioni dell’exAgostino Miozzo e in vista delle nuove esigenze della campagna vaccinale, vede il numero dei suoiridotto a 12 e si modifica nella composizione: con esperti di statistica e matematica che affiancheranno gli specialisti della sanità e l’introduzione di un componente indicato dalla Conferenza Regioni. Sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità Francoil nuovo. Affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce e da Sergio Fiorentino come segretario. Altrisono: Giuseppe Ippolito, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli, Donato Greco. Riduzione del numero dei componenti ...

stebellentani : Cambia il CTS. 12 i membri. Franco Locatelli, Silvio Brusaferro (portavoce), Sergio Fiorentino (segretario), Giusep… - MenegazziMarina : RT @gilamalfa: Come avevo previsto qualche tempo fa cambia il cts, si riduce di numero (12), portavoce unico, entrano matematici e statisti… - PgGrilli : RT @stebellentani: Cambia il CTS. 12 i membri. Franco Locatelli, Silvio Brusaferro (portavoce), Sergio Fiorentino (segretario), Giuseppe Ip… - SecolodItalia1 : Il Cts cambia look: i membri saranno 12, entrano i matematici. Locatelli coordinatore - lorenzocolav : RT @andcapocci: Cambia il CTS: fuori Ranieri Guerra e i medici del Gemelli, dentro Palù (ma non Magrini) e A.G. Gerli, il campione di bridg… -