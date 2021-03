Hellas Verona: squalifica di una giornata a Juric “per parole irrispettose nei confronti dell’arbitro” (Di martedì 16 marzo 2021) Tra le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27a giornata del campionato di Serie A, c’è anche la squalifica, con ammenda di 10.000 euro, inflitta al tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric. Nel comunicato si legge: squalifica per una giornata e ammenda “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Foto: twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Tra le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27adel campionato di Serie A, c’è anche la, con ammenda di 10.000 euro, inflitta al tecnico dell’, Ivan. Nel comunicato si legge:per unae ammenda “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con, uscendo dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

