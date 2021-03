Governo: Letta, 'bene Brunetta, lo conosco e non avevo dubbi' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - E' "molto difficile" stare al Governo con la Lega, con cui "ci dividono molte cose", ma "devo distinguere" Forza Italia. Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera. "Se vedo cosa ha fatto Brunetta, noi lo condividiamo. Questo dimostra che siamo in un campo che si sta rivoluzionando, contano le cose, gli obiettivi, il risultato. Brunetta e Orlando stanno lavorando bene, ma non avevo dubbi, conosco Brunetta", ha aggiunto il leader del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - E' "molto difficile" stare alcon la Lega, con cui "ci dividono molte cose", ma "devo distinguere" Forza Italia. Lo ha detto Enricoalla Stampa estera. "Se vedo cosa ha fatto, noi lo condividiamo. Questo dimostra che siamo in un campo che si sta rivoluzionando, contano le cose, gli obiettivi, il risultato.e Orlando stanno lavorando, ma non", ha aggiunto il leader del Pd.

