Giulia Salemi: svelato perché non era in studio a L'Isola dei Famosi (Di martedì 16 marzo 2021) L'Isola dei Famosi ieri sera ha debuttato su Canale 5 con oltre il 21% di share e fra i suoi naufraghi, anzi, aspiranti naufraghi, c'è anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. La Tehrani vive insieme a Ubaldo Lanzo a Parasite Island, un'isola che accoglie aspiranti naufraghi che non sanno fare nulla a livello pratico e sono totalmente inadatti alla vita della sopravvivenza su un'isola deserta. Nel video di presentazione Fariba dice chiaramente col suo adorabile accento persiano: "Basta mamma di Giulia, mi dissocio". E infatti la figlia l'ha presa in parola. Se in studio a Milano a L'Isola dei Famosi per Ubaldo Lanzo c'era il collega e amico Roger Garth, per Fariba Tehrani non c'era nessuno. Ma la vera domanda è: perché ...

