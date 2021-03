Garbatella images 2021 inaugura il 20 marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) Il progetto– Visioni ideato da Francesco Zizola allo spazio 10b photography dal 20 al 3010b Photography presenta il primo ciclo del progetto triennale, intitolato VISIONI, con la direzione artistica di Francesco Zizola e la curatela di Sara Alberani e Francesco Rombaldi (YOGURT Magazine). Dal 20 al 30, in mostra le opere fotografiche inedite di… L'articolo Corriere Nazionale.

Il progetto vede coinvolti i fotografi Mary Baldo, Luca Brunetti, Luigi Cecconi, Simone D'Angelo, Federica Leone

... attraverso una narrazione composta da diverse progettualità, indipendenti ma complementari: dal 20 al 30 marzo arriva Visioni, il primo ciclo del progetto triennale, allestito ...Informazioni: Ingresso contingentato presso 10b Photography Via San Lorenzo da Brindisi, 10b, 00154 Roma Ingresso libero nei lotti diLOTTO 24: ingresso da via Giustino De Jacobis 8A (di ...2' di lettura 10/03/2021 - "10b Photography" presenta il primo ciclo del progetto triennale "Garbatella IMAGES", intitolato "VISIONI", con la direzione artistica del fotografo Francesco Zizola e a ...il primo ciclo del progetto triennale Garbatella Images, allestito presso la galleria 10b photography e nei lotti 24, 29, 30 e 55 alla Garbatella. Un lavoro collettivo appositamente pensato per gli ...