Ester Pantano | prima del successo l’addio all’università | «Una scelta legata a dei traumi…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Una bellezza sfolgorante, di quelle che non passano in sordina. Dopo aver raggiunto ilgrazie a fiction come «Imma Tataranni» e a film come «Notti magiche»,è tornata in tv con «Màkari», la nuova miniserie diretta da Michele Soavi. Lei interpreta Suleima, la studentessa di architettura di cui si innamora in Sicilia il protagonista Saverio Lamanna, giornalista finito in disgrazia proprio all’apice della sua carriera, a cui presta voce e volto Claudio Gioè. La 27enne di cui non si conosce molto ha rilasciato un’intervista a “Vanity Fair”, in cui ha parlato dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e svelato qualche curiosità. leggi anche l’articolo —> Chi è Antonella Attili, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana Come Suleima, anche lei ha lavorato per mantenersi e non gravare sulla ...