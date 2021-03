Ema: "Nei vaccinati Astrazeneca non ci sono più trombosi della media" (Di martedì 16 marzo 2021) “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” sui casi avversi dopo la vaccinazione con Astrazeneca contro il Covid-19. Lo ha dichiarato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. “La nostra priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino”, ha aggiunto. “Per il momento non ci sono indicazioni che il vaccino abbiamo causato queste condizioni, non sono emerse nei test clinici ne sono stati indicati come effetti collaterali noti”, ha continuato. “Molte migliaia di persone sviluppano trombosi ogni anno in Europa per cause di differenti” quindi la valutazione in corso dell’Ema nasce per rispondere alla domanda: “Si tratta di un effetto collaterale o coincidenza?”, ha spiegato, sottolineando che i casi di trombosi su soggetti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) “Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse” sui casi avversi dopo la vaccinazione concontro il Covid-19. Lo ha dichiarato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. “La nostra priorità è assicurarcisicurezza del vaccino”, ha aggiunto. “Per il momento non ciindicazioni che il vaccino abbiamo causato queste condizioni, nonemerse nei test clinici nestati indicati come effetti collaterali noti”, ha continuato. “Molte migliaia di persone sviluppanoogni anno in Europa per cause di differenti” quindi la valutazione in corso dell’Ema nasce per rispondere alla domanda: “Si tratta di un effetto collaterale o coincidenza?”, ha spiegato, sottolineando che i casi disu soggetti ...

