Ema | “Ad oggi sono 30 gli eventi tromboembolici su circa 5 mln di vaccinati con AstraZeneca”

Non essendo medici o chimici farmaceutici, non abbiamo le nozioni per poter 'sentenziare' in che misura, rispetto agi eventuali effetti collaterali conseguenti alla sua assunzione, un farmaco possa essere giudicato valido o meno. Certo è che, per logica, qualora quel farmaco – seppure in percentuali millesimali – dovesse comportare dei decessi, quanto meno ci fermeremmo a riflettere se sia o no il caso di distribuirlo. Dunque, non conoscendo la 'letteratura' che vige a monte di certe logiche, ci atteniamo a quanto ci viene comunicato da chi ne sa più di noi. Ema: "Sappiamo che gli attuali dati sono sbagliati, perché in continua evoluzione" Ed oggi l'Ema, che da 48 ore continua a gettare acqua sul fuoco, in attesa di pronunciarsi sulla 'presunta' pericolosità degli effetti avversi legati all'inoculazione del vaccino AstraZeneca

