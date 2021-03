Dl sostegni | Cdm venerdì | poi conferenza stampa con Draghi**

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersiil Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl, il provvedimento da 32 miliardi di nuovo extra-deficit autorizzato nel gennaio scorso, e che contiene, tra le altre cose, gli indennizzi per le attività danneggiate dalle ultime restrizioni anti-Covid. Subito dopo il disco verde, a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi una. A illustrare i contenuti del provvedimento, nonché a rispondere alle domande dei cronisti, dovrebbe esserci anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Intanto la riunione di maggioranza per fare il punto sul decreto al momento non risulta ancora convocata. Il provvedimento sarebbe comunque stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Fonti del Mef ...

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #16marzo: emergenza #Covid, persi 289 miliardi di fatturato; alberg… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @sitkaclaudio: -caccia a 7mld stanziati da Conte ma forse recuperabili -prep… - sadape54 : Le cartelle esattoriali (fino a 5 mila euro) saranno cancellate: arriva il maxi condono per 61 milioni di atti… - discoradioIT : Dovrebbe tenersi venerdì il Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl sostegni. Al termine la conferenza stamp… - ClemensDaniela : RT @cesarebrogi1: Le cartelle esattoriali (fino a 5 mila euro) saranno cancellate: arriva il maxi condono per 61 milioni di atti https://… -

sostegno: Orlando annuncia novità in arrivo per reddito di cittadinanza 16 Marzo 2021 Cambia il reddito di cittadinanza nel Decreto: sì al rifinanziamento ma, nel ...Ilandrà in cdm entro la fine della settimana, si muoverà lungo 5 direttrici ed impiegherà "integralmente" i 32 miliardi autorizzati con l'ultimo scostamento. Lo spiega sui social la ...Il governo sta lavorando a una modifica del sussidio: i percettori del Reddito di cittadinanza potranno lavorare temporaneamente, sospendendo il beneficio, senza subire la perdita o la riduzione dell' ...