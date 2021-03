Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - TuttoMercatoWeb : Danilo D'Ambrosio positivo al Covid-19: il comunicato dell'Inter. Salterà il Sassuolo - Glongari : #Inter Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al #Covid @tvdellosport - Paolo18030138 : RT @Boboj29: Danilo D'Ambrosio è positivo al COVID-19. Il difensore dell'Inter,che aveva avuto linee di febbre già prima del match di domen… - Chivas01233895 : RT @Boboj29: Danilo D'Ambrosio è positivo al COVID-19. Il difensore dell'Inter,che aveva avuto linee di febbre già prima del match di domen… -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Ambrosio

fcinter1908

D'è positivo al Covid - 19, il difensore si era sottoposto a tampone molecolare questa mattina, ed oggi pomeriggio, tramite un comunicato ufficiale, l'Inter ha reso nota la positività. ...In casa InterD'è risultato positivo al Covid - 19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il Milan "celebra" il ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic, inserito ...Consueto appuntamento con le news di casa Inter. Danilo D’Ambrosio positivo al coronavirus, le voci su Orsato e le notizie di oggi.Danilo D’Ambrosio è positivo al Covid-19, il difensore si era sottoposto a tampone molecolare questa mattina, ed oggi pomeriggio, tramite un comunicato ufficiale, l’Inter ha reso nota la positività.