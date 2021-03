Covid | in Lombardia 4 235 nuovi positivi A Bergamo 262 casi Oltre 49 mila i test

Advertising

fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - StefaniaChiale : Lo stop di #AstraZeneca in #Lombardia: quanto resiste la Regione con le dosi in giacenza e le previsioni di consegn… - RegLombardia : #LNews A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541 ????… - CarmenPalumbo : 502 morti di covid in un giorno ?? bisogna vaccinare al più presto i più fragili! #vaccino #lombardia @robersperanza… - SBicocchi : Rincuora sapere che la sanità lombarda è una eccellenza . Altro che #Lombardia #boeri . -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Radio Lombardia

La Regione con il maggior incremento di casi è la: +4.235. L'indice di positività in calo ... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi, ad Empoli paziente ......allineata a quella degli altri motori d'Europa ad indicare il grave e diffuso impatto del- ... con un calo annuo che sfiora il - 10% sia insia nei benchmark internazionali. Guardando ...Sono 169 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 49.068. L’indice di contagio è sceso all’8,6%. 4.235 i casi in ...Roma, 16 mar. (Labitalia) - In tutto il 2020 sono stati registrati 592.821 nomi a dominio .it, il 13,2% in più rispetto al 2019. Ciò si traduce in ...