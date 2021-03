Costa Rica | accuse a Keylor Navas | “Minacciava di perdere partite per allontanare l’allenatore”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 marzo 2021) “Finito il mondiale (quello del 2014 n.d.r.), quando siamo tornati in, Borges, Ruiz esono andati a parlare con la federazione e da quel che mi hanno raccontato hanno detto ‘noi con Pinto non ci troviamo bene. E se voi non lo esonerate, noi siamo disposti auna, due, tre, quattro, cinque, quelle che servono per vederlo andare via’”. Lo rivelò nel 2018 a Radio Monumental Adrián Gutiérrez, che in Brasile nel 2014 era il capo delegazione della nazionale della. E secondo As, al momento delle testimonianze al processo per diffamazione, l’ex presidente della federazione Eduardo Li avrebbe confermato la tesi di Gutierrez, accusando direttamente il portiere del Psg. SportFace.