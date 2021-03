Can Yaman, proposta di matrimonio a Diletta Leotta: presunta data, ecco la risposta di lei (Di martedì 16 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta verso il matrimonio? E’ questa l’indiscrezione che circola in queste ore. La coppia del momento starebbe davvero pensando di convolare a nozze. L’attore turco sarebbe addirittura arrivato a regalarle un costosissimo anello chiedendole la mano. Can Yaman e Diletta Leotta verso il matrimonio? Sono passati solo pochi mesi dall’inizio della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 marzo 2021) Canverso il? E’ questa l’indiscrezione che circola in queste ore. La coppia del momento starebbe davvero pensando di convolare a nozze. L’attore turco sarebbe addirittura arrivato a regalarle un costosissimo anello chiedendole la mano. Canverso il? Sono passati solo pochi mesi dall’inizio della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - Sirio53943017 : RT @BHaitam1: ??????Vero mag: LA TIGRE 'SANDO-CAN' BALZA IN SELLA AL SU PUROSANGUE CASSIUS: «E IL REGALO PIÙ BELLO» #CanYaman QUANTO AFFETTO… - JuanaMariAragon : RT @BHaitam1: ??????Vero mag: LA TIGRE 'SANDO-CAN' BALZA IN SELLA AL SU PUROSANGUE CASSIUS: «E IL REGALO PIÙ BELLO» #CanYaman QUANTO AFFETTO… -