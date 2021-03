Autostrade, Atlantia e Cdp si danno altri 10 giorni per trattare sul prezzo (Di martedì 16 marzo 2021) Altro calcio alla lattina dell’interminabile saga Atlantia-Autostrade- Cassa depositi e prestiti. Il Consiglio di amministrazione di Atlantia, la holding che controlla l’88% di Autostrade per l’Italia e che appartiene per il 30% alla famiglia Benetton, ha “preso atto della disponibilità avanzata con lettera del 12 marzo 2021 da parte del consorzio composto da Cassa depositi e prestiti , dal fondo statunitense Blackstone e da quello australiano Macquarie di estendere fino al 27 marzo il periodo di validità dell’offerta vincolante, presentata in data 24 febbraio”. Nell’offerta vincolante, ossia che impegna i proponenti in caso di accettazione, venivano offerti 8 miliardi di euro per rilevare la partecipazione. Una cifra ritenuta insufficiente dai soci Atlantia che comprendono anche investitori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Altro calcio alla lattina dell’interminabile saga- Cassa depositi e prestiti. Il Consiglio di amministrazione di, la holding che controlla l’88% diper l’Italia e che appartiene per il 30% alla famiglia Benetton, ha “preso atto della disponibilità avanzata con lettera del 12 marzo 2021 da parte del consorzio composto da Cassa depositi e prestiti , dal fondo statunitense Blackstone e da quello australiano Macquarie di estendere fino al 27 marzo il periodo di validità dell’offerta vincolante, presentata in data 24 febbraio”. Nell’offerta vincolante, ossia che impegna i proponenti in caso di accettazione, venivano offerti 8 miliardi di euro per rilevare la partecipazione. Una cifra ritenuta insufficiente dai sociche comprendono anche investitori ...

