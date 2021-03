Arisa lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo dopo l'intervista a Domenica In (Di martedì 16 marzo 2021) Il manager ha deciso di mettere la parola fine alla relazione con la cantante scoppiata in lacrime nel salotto di Rai ... Leggi su today (Di martedì 16 marzo 2021) Il manager ha deciso di mettere la parola fine alla relazione con la cantante scoppiata in lacrime nel salotto di Rai ...

DSpettacolo : Arisa, insegnante di Amici di Maria De Filippi, è stata lasciata dal fidanzato, il manager Andrea Di Carlo: lui ha… - iocheamosolome : Riassumendo, non fa il tuo nome,non ti senti riconosciuto e ti riprendi l’anello? E fa bene a non riconoscerti.… - AaronBer672302 : Arisa lasciata dal fidanzato Andrea a pochi mesi dalle nozze: «Non mi sento riconosciuto, mi sono ripreso l'anello» - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Arisa lasciata dal fidanzato Andrea: 'Il matrimonio è annullato: non mi sento riconosciuto' - DonnaGlamour : Arisa lasciata a un passo dalle nozze: “Mi sono ripreso l’anello” -