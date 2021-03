Aldo Moro, 43 anni dalla strage di via Fani. Le parole di Mattarella (Di martedì 16 marzo 2021) 43 anni fa la strage di via Fani, in cui si è consumato il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta da parte delle Brigate Rosse Sono trascorsi 43 anni da quel terribile 16 marzo, una giornata buia per l’intera nazione. Le Brigate Rosse, che tenevano sotto scacco la politica italiana e non solo, hanno portato avanti un agguato in via Fani ai danni di Aldo Moro e della sua scorta. La finalità è stata quella di rapire il politico, uccidendo la sua scorta. Nell’agguato persero la vita Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. In questa occasione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso ancora una volta il suo vivo cordoglio. ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) 43fa ladi via, in cui si è consumato il rapimento die l’uccisione della sua scorta da parte delle Brigate Rosse Sono trascorsi 43da quel terribile 16 marzo, una giornata buia per l’intera nazione. Le Brigate Rosse, che tenevano sotto scacco la politica italiana e non solo, hanno portato avanti un agguato in viaai ddie della sua scorta. La finalità è stata quella di rapire il politico, uccidendo la sua scorta. Nell’agguato persero la vita Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. In questa occasione, il Presidente della Repubblica Sergioha espresso ancora una volta il suo vivo cordoglio. ...

Advertising

virginiaraggi : Il 16 marzo 1978 Aldo Moro veniva rapito e cinque uomini della sua scorta uccisi. Fu un giorno tragico per la nostr… - BentivogliMarco : Il #16marzo 1978 la strage e il rapimento di Aldo Moro a #ViaFani. Da allora cambiò tutto. Non dimentichiamo mai… - DavidSassoli : In #viaFani il sequestro di Aldo Moro, l'uccisione di Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Riv… - 1958Aldo : RT @virginiaraggi: Il 16 marzo 1978 Aldo Moro veniva rapito e cinque uomini della sua scorta uccisi. Fu un giorno tragico per la nostra sto… - Deputatipd : RT @pierofassino: #16marzo 1978 Aldo Moro veniva rapito e Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Moro Abbiategrasso. Nuovo look per gli spogliatoi della palestra Aldo Moro ABBIATEGRASSO 16/03/21 - Sono stati completati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra della scuola Aldo Moro, mediante demolizione e completo rifacimento di pavimenti, rivestimenti, controsoffitto e impianti. Sono stati eseguiti anche lavori sulla copertura dell'edificio, che presentava ...

Aldo Moro: architetto del compimento della democrazia 16/03/2021 Aldo Moro: architetto del compimento della democrazia In ricordo di Aldo Moro a quarantatré anni dal sequestro Il feroce attentato del l6 marzo 1978 che aveva portato al sequestro dell'on. Aldo Moro e ...

Aldo Moro, il 16 marzo 1978 il sequestro. Mattarella in via Fani - Politica Agenzia ANSA Aldo Moro, Mattarella: “Unità del paese decisiva per isolare il terrore” “Ci separano quarantatrè anni dal disumano assassinio in Roma, ad opera dei terroristi delle brigate rosse, di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Difens ...

Rapimento Moro, l’arrivo di Mattarella in Via Fani a Roma per il 43esimo anniversario Quarantatré anni fa veniva rapito Aldo Moro e uccisi i membri della sua scorta dalle Brigate Rosse. Sul luogo del fatto in Via Fani a Roma si è celebrato l’anniversario con ...

ABBIATEGRASSO 16/03/21 - Sono stati completati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra della scuola, mediante demolizione e completo rifacimento di pavimenti, rivestimenti, controsoffitto e impianti. Sono stati eseguiti anche lavori sulla copertura dell'edificio, che presentava ...16/03/2021: architetto del compimento della democrazia In ricordo dia quarantatré anni dal sequestro Il feroce attentato del l6 marzo 1978 che aveva portato al sequestro dell'on.e ...“Ci separano quarantatrè anni dal disumano assassinio in Roma, ad opera dei terroristi delle brigate rosse, di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Difens ...Quarantatré anni fa veniva rapito Aldo Moro e uccisi i membri della sua scorta dalle Brigate Rosse. Sul luogo del fatto in Via Fani a Roma si è celebrato l’anniversario con ...