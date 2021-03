Viabilità: Sicilia, più di cinque ore in treno da Catania a Gela (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Più di cinque ore per raggiungere Gela (Caltanissetta) da Catania. Lo ha raccontato oggi la Tgr Sicilia che ha provato a farlo in treno con l'unica combinazione di viaggio possibile al mattino. "La tratta più veloce, cioè quella che passerebbe da Caltagirone è chiusa dal 2011, quando due piloni del ponte di Piano Carbone sono crollati", racconta il servizio. "A distanza di 10 anni è appena stato assegnato il bando per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte. Nel frattempo per arrivare a Gela in treno di mattina bisogna fare scalo a Caltanissetta o Siracusa", dice il servizio della TgR. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Più diore per raggiungere(Caltanissetta) da. Lo ha raccontato oggi la Tgrche ha provato a farlo incon l'unica combinazione di viaggio possibile al mattino. "La tratta più veloce, cioè quella che passerebbe da Caltagirone è chiusa dal 2011, quando due piloni del ponte di Piano Carbone sono crollati", racconta il servizio. "A distanza di 10 anni è appena stato assegnato il bando per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte. Nel frattempo per arrivare aindi mattina bisogna fare scalo a Caltanissetta o Siracusa", dice il servizio della TgR.

