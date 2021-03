Vanessa Incontrada, bellezza “stratosferica” che fa impazzire il web: “Io sono questa” (Di lunedì 15 marzo 2021) Vanessa Incontrada ha postato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei fan. La bellezza spagnola in vestaglia è uno spettacolo L’attrice e conduttrice spagnola ha conquistato i follower su Instagram con una foto che non è passata inosservata. La bellezza di Barcellona, da anni in Italia, continua a raccogliere tantissimi consensi. Sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sui social infatti riesce a catturare le attenzioni dei fan. In risalto sempre le sue qualità fisiche che nel corso della sua carriera le hanno permesso di diventare uno dei personaggi pubblici più apprezzati nel campo dello spettacolo e della televisione. Tantissimi i suoi successi sia come attrice che conduttrice. Anche sui social la sua popolarità resta inalterata anche in questo periodo di assenza in tv. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021)ha postato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei fan. Laspagnola in vestaglia è uno spettacolo L’attrice e conduttrice spagnola ha conquistato i follower su Instagram con una foto che non è passata inosservata. Ladi Barcellona, da anni in Italia, continua a raccogliere tantissimi consensi. Sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sui social infatti riesce a catturare le attenzioni dei fan. In risalto sempre le sue qualità fisiche che nel corso della sua carriera le hanno permesso di diventare uno dei personaggi pubblici più apprezzati nel campo dello spettacolo e della televisione. Tantissimi i suoi successi sia come attrice che conduttrice. Anche sui social la sua popolarità resta inalterata anche in questo periodo di assenza in tv. ...

