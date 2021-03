Van Basten: «I medici mi hanno rovinato. Allenatore? Non mi piaceva» (Di lunedì 15 marzo 2021) In una lunga intervista ai microfoni di El Pais, Marco Van Basten ha ripercorso la sua carriera ed i momenti difficili Marco Van Basten ripercorre i momenti più difficili della sua carriera ai microfoni di El Pais. Ecco le dichiarazioni del Cigno di Utrecht. INFORTUNI – «Il mio problema erano i cattivi dottori, che invece di capire la situazione e migliorarla, l’hanno peggiorata. Il mio peggior nemico non sono mai stati i calci subiti dai difensori avversari.» RESPONSABILITÁ DI CRUIJFF – «Da un lato voleva che vincessimo titoli. Dall’altro, i medici gli dissero che se avessi giocato la caviglia non mi avrebbe fatto male. Per Johan questo è stato sufficiente e mi ha detto che avrei dovuto giocare. È qui inizia la mia responsabilità: volevo giocare. Ho pensato che avrei dovuto insistere, visto che i dottori mi avevano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) In una lunga intervista ai microfoni di El Pais, Marco Vanha ripercorso la sua carriera ed i momenti difficili Marco Vanripercorre i momenti più difficili della sua carriera ai microfoni di El Pais. Ecco le dichiarazioni del Cigno di Utrecht. INFORTUNI – «Il mio problema erano i cattivi dottori, che invece di capire la situazione e migliorarla, l’peggiorata. Il mio peggior nemico non sono mai stati i calci subiti dai difensori avversari.» RESPONSABILITÁ DI CRUIJFF – «Da un lato voleva che vincessimo titoli. Dall’altro, igli dissero che se avessi giocato la caviglia non mi avrebbe fatto male. Per Johan questo è stato sufficiente e mi ha detto che avrei dovuto giocare. È qui inizia la mia responsabilità: volevo giocare. Ho pensato che avrei dovuto insistere, visto che i dottori mi avevano ...

