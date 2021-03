Vaccino AstraZeneca e morti sospette | la nota dell’Aifa

(Di lunedì 15 marzo 2021) Alessandro Nunziati La notizia del decesso di un docente a Biella a cui era stato somministrato ildinelle 24 ore precedenti ha sollevato una nuova ondata di allarmismo. Nell’attesa di ulteriori accertamenti è bene, però, non andare nel panico e continuare ad avere fiducia nella vaccinazione, l’unica arma che abbiamo per fronteggiare la pandemia Improntaunika.it - Upday News.

Mi sottoporrei tutta la vita a un, non vedo l'ora - sottolinea - . Sto aspettando diligentemente, lo ha fatto il Presidente della Repubblica... non ho intenzione di saltare la ...Nicola Magrini, direttore dell Aifa, condanna con queste parole il clima di panico che si scatenato dopo lo stop alle somministrazioni delin Danimarca, mentre in Austria, Estonia,...L'Olanda sospende l'uso del vaccino AstraZeneca fino al 28 marzo in forma cautelativa. L'annuncio è stato dato dal ministero della Salute olandese e la decisione è stata assunta a seguito della segnal ...La notizia del decesso di un docente a Biella a cui era stato somministrato il vaccino di AstraZeneca nelle 24 ore precedenti ha sollevato una nuova ...