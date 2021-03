Uomini e Donne | “Matteo Ranieri ha una fidanzata | non Sophie Codegoni”

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - davidefaraone : Vergognoso, non ci sono altre parole per definire l’attacco subito dall’@istsupsan, il quartier generale della lott… - Amos8125 : @LeonardoCaciopp @iosonotersite @Maxirobby @claud9048 Che ti distingui e magari riesci ad ottenere l'attenzione dei… - andrea61990928 : RT @matteosalvinimi: Ancora rivolte e violenza nel carcere bolognese della Dozza dove circola un distillato alcolico intossicante prodotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Dopo aver ribadito il rifiuto della Chiesa di ogni ingiusta discriminazione nei confronti delle persone che hanno una tendenza omosessuale (che meritano ' gli aiuti necessari per ...Cosa ben diversa è affermare che se ti piacciono letrans allora non sei etero ma soprattutto che letrans non sonovere e glitrans non sono veri. Ecco allora che ...un welfare paritario tra donne e uomini, e autonomia per i giovani. Auspico quindi un'accelerazione della sua approvazione". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ...Gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più) In Toscana sono 174.088 i casi di posi ...