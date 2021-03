Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 12:10 (Di lunedì 15 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mezzi da oggi in zona rossa il resto in arancione la Pasqua Si conferma blindata dopo gli assembramenti di ieri che non richiesto In certi casi l’intervento delle forze dell’ordine ci si dovrà abituare le nuove ma già sperimentate regole spostamenti solo se necessario negozi chiusi tranne farmacia alimentari sport da sole vicino casa coprifuoco dalle 22 alle 5 didattica a distanza per 8 studenti su 10 governo assicura il decreto sostegno entro la settimana è il momento della svolta o perderemo tutto l’appello del commissario Francesco figliuolo dopo la presentazione del nuovo piano vaccinale nella zona yangon le forze di sicurezza birmane hanno ucciso ieri 59 manifestante ferito altri 109 lo riferisce il sito di informazioni birmano Myanmar Now citando fonti di 3 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mezzi da oggi in zona rossa il resto in arancione la Pasqua Si conferma blindata dopo gli assembramenti di ieri che non richiesto In certi casi l’intervento delle forze dell’ordine ci si dovrà abituare le nuove ma già sperimentate regole spostamenti solo se necessario negozi chiusi tranne farmacia alimentari sport da sole vicino casa coprifuoco dalle 22 alle 5 didattica a distanza per 8 studenti su 10 governo assicura il decreto sostegno entro la settimana è il momento della svolta o perderemo tutto l’appello del commissario Francesco figliuolo dopo la presentazione del nuovo piano vaccinale nella zona yangon le forze di sicurezza birmane hanno ucciso ieri 59 manifestante ferito altri 109 lo riferisce il sito di informazioni birmano Myanmar Now citando fonti di 3 ...

