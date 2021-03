Torino | le ultime in vista del Sassuolo | terapie per Baselli

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro l’Inter. I granata si preparano al doppio impegno cone Sampdoria:perIlha ripreso immediatamente gli allenamenti al Filadelfia dopo la sconfitta contro l’Inter. Per i granata doppio turno fondamentale cone Sampdoria. Il solo Danielea parte. Il report completo. «Ripresa della preparazione per ilal Filadelfia indel recupero della ventiquattresima giornata di serie A contro il(calcio d’inizio mercoledì alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande). Doppio programma per i granata: i giocatori impiegati ieri contro l’Inter hanno svolto un programma defaticante con ...

Il Torino ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro l'Inter. I granata si preparano al doppio impegno con Sassuolo e Sampdoria: terapie per Baselli ...