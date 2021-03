The Investigation, il (vero) “giallo del sottomarino” diventa una serie crime (Di lunedì 15 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v= B 0nAmG1zA La sera dell’8 agosto 2017 la giornalista investigativa svedese Kim Wall sale a bordo di un sottomarino artigianale per intervistare il suo costruttore, il bizzarro inventore e imprenditore danese Peter Madsen; entro la mattina del giorno dopo la donna è scomparsa, il sottomarino affonda misteriosamente e Madsen viene recuperato nella baia al largo delle coste danesi e arrestato per omicidio colposo. Ne nasce uno dei misteri più intricati della cronaca scandinava degli ultimi anni, noto come Ubådssagen, il giallo del sottomarino. Proprio su questa complicata vicenda è incentrata la miniserie danese The Investigation che, dopo aver riscosso enorme successo e molte critiche positive in madre patria e poi anche nel mondo anglosassone, arriva dal ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v= B 0nAmG1zA La sera dell’8 agosto 2017 la giornalista investigativa svedese Kim Wall sale a bordo di unartigianale per intervistare il suo costruttore, il bizzarro inventore e imprenditore danese Peter Madsen; entro la mattina del giorno dopo la donna è scomparsa, ilaffonda misteriosamente e Madsen viene recuperato nella baia al largo delle coste danesi e arrestato per omicidio colposo. Ne nasce uno dei misteri più intricati della cronaca scandinava degli ultimi anni, noto come Ubådssagen, ildel. Proprio su questa complicata vicenda è incentrata la minidanese Theche, dopo aver riscosso enorme successo e molte critiche positive in madre patria e poi anche nel mondo anglosassone, arriva dal ...

