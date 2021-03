Stop AstraZeneca, D’Amato: “Danno enorme ed irrecuperabile” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale in via precauzionale. Come spiegato nel comunicato ufficiale, la decisione è stata presa dopo la riunione tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro della Salute Speranza seguendo la linea condivisa con altri paesi europei in attesa della riunione dell’Ema. Tra i paesi che hanno preso questa decisione ci sono la Germania, la Francia e la Spagna. In merito a ciò si è espresso l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato: “E’ stata convocata d’urgenza l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio per affrontare la situazione venutasi a creare con la sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca da parte di AIFA. In questo modo si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo del vaccino anti-Covidsu tutto il territorio nazionale in via precauzionale. Come spiegato nel comunicato ufficiale, la decisione è stata presa dopo la riunione tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Ministro della Salute Speranza seguendo la linea condivisa con altri paesi europei in attesa della riunione dell’Ema. Tra i paesi che hanno preso questa decisione ci sono la Germania, la Francia e la Spagna. In merito a ciò si è espresso l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio: “E’ stata convocata d’urgenza l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio per affrontare la situazione venutasi a creare con la sospensione precauzionale del vaccinoda parte di AIFA. In questo modo si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i ...

