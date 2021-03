Siria, 10 anni di guerra: quel “tempo sospeso” nello sguardo delle donne (Di lunedì 15 marzo 2021) Un giradischi quasi intatto tra le macerie di un appartamento squarciato dai bombardamenti. Un letto coperto di calcinacci e sul bordo un anziano signore che fuma una pipa. Aleppo 2017, il signore che non ha lasciato la sua casa si chiama Mohammed Mohedine Anis, ha studiato medicina, parla cinque lingue e colleziona auto d’epoca. A ritrarlo è stato Joseph Eid, fotografo dell’Afp e il suo scatto è stato uno di quelli destinati a raccontare per sempre la guerra in Siria. Oggi, 15 marzo 2021, giunta al suo decimo anno. 3650 giorni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Un giradischi quasi intatto tra le macerie di un appartamento squarciato dai bombardamenti. Un letto coperto di calcinacci e sul bordo un anziano signore che fuma una pipa. Aleppo 2017, il signore che non ha lasciato la sua casa si chiama Mohammed Mohedine Anis, ha studiato medicina, parla cinque lingue e colleziona auto d’epoca. A ritrarlo è stato Joseph Eid, fotografo dell’Afp e il suo scatto è stato uno di quelli destinati a raccontare per sempre la guerra in Siria. Oggi, 15 marzo 2021, giunta al suo decimo anno. 3650 giorni.

Advertising

Pontifex_it : Dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più grandi catastrofi umanitarie… - Agenzia_Ansa : La guerra in Siria dura da 10 anni. Dal 2011 al 2020 più di 12mila minori sono stati uccisi o feriti #ANSA… - martaserafini : Domani su @La_Lettura reportage da Camini in Calabria per i 10 anni della guerra in Siria con le fotografie di Ales… - Maria15112786 : Skytg24 la guerra in Siria vista dagli occhi dei bambini. 10 anni di morte e distruzione e silenzio terribile silen… - LuisPabloRA47 : RT @Pontifex_it: Dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più grandi catastrofi umanitarie del nos… -