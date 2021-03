Sinner-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Jannik Sinner sfiderà Aleksandr Bublik in occasione del secondo turno dell’Atp 500 di Dubai 2021. L’azzurro, che essendo testa di serie ha potuto usufruire di un bye al primo turno, esordirà contro il kazako. Bublik ha sconfitto al debutto Nishioka in due set. Si tratta del primo confronto in carriera tra Sinner e Bublik. La sfida andrà in scena martedì 16 marzo, come secondo match dalle ore 10:00 italiane (dopo Sonego-Zapata). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Janniksfiderà Aleksandrin occasione del secondo turno dell’Atp 500 di. L’azzurro, che essendo testa di serie ha potuto usufruire di un bye al primo turno, esordirà contro il kazako.ha sconfitto al debutto Nishioka in due set. Si tratta del primo confronto in carriera tra. La sfida andrà in scena martedì 16 marzo, come secondo match dalle ore 10:00 italiane (dopo Sonego-Zapata). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. IL ...

