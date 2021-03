Si toglie la vita a 12 anni: tra le varie ipotesi c’è quella di una challenge su Tiktok (Di lunedì 15 marzo 2021) La storia è drammatica e straziante, ed è accaduta a pochi chilometri da Torino. Una bambina di 12 anni si è tolta la vita, impiccandosi a una mensola con la cintura dell’accappatoio. Ancor più straziante (se possibile) è stata la scoperta del padre, che ha trovato il corpo della figlia piccola, e che nulla ha potuto fare per salvarla, se non dare l’allarme. Ai carabinieri della compagnia di Ivrea, che, una volta arrivati sul posto su mandato della Procura, hanno sequestrato il cellulare e il computer della ragazza. Come mai? Per cercare di capire qualcosa sul perché di questo gesto estremo. Secondo chi indaga, non si può infatti escludere la pista Tiktok. E cioè: che forse, più che di un suicidio, si sia trattata dell’ennesima tragedia derivante da una challenge del social cinese. Tanto per intenderci: come era ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La storia è drammatica e straziante, ed è accaduta a pochi chilometri da Torino. Una bambina di 12si è tolta la, impiccandosi a una mensola con la cintura dell’accappatoio. Ancor più straziante (se possibile) è stata la scoperta del padre, che ha trovato il corpo della figlia piccola, e che nulla ha potuto fare per salvarla, se non dare l’allarme. Ai carabinieri della compagnia di Ivrea, che, una volta arrivati sul posto su mandato della Procura, hanno sequestrato il cellulare e il computer della ragazza. Come mai? Per cercare di capire qualcosa sul perché di questo gesto estremo. Secondo chi indaga, non si può infatti escludere la pista. E cioè: che forse, più che di un suicidio, si sia trattata dell’ennesima tragedia derivante da unadel social cinese. Tanto per intenderci: come era ...

