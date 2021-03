Sacchi: 'L'Inter non è abituata a vincere. E quindi la Juve...' (Di lunedì 15 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Sacchi: “L’Inter non è abituata a vincere. E quindi la Juve...”: Sacchi: “L’Inter non è abituata a vincere. E quind… - oranje8888 : @FBiasin l inter merita un allenatore migliore. uno come sacchi cruyff o guardiola - colombo_sergio : #TorinoInter meno male che c'è San Rigore, altrimenti col cavolo che segnano. Il Toro è quasi in B e l'Inter, come… - Frank_Franyie : RT @Frank_Franyie: @rm1098j @beppesevergnini @juventusfc @Inter ...Il Milan di Sacchi - La migliore squadra di sempre - Frank_Franyie : @rm1098j @beppesevergnini @juventusfc @Inter ...Il Milan di Sacchi - La migliore squadra di sempre -