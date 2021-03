Prorogata la consegna della certificazione unica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato con un comto stampa che nel Decreto Sostegni in corso di redazione verranno previste la proroga dei termini per la trasmissione telematica e la(cosiddetta CU) e per la conservazione delle fatture elettroniche. La data prevista per l’invio all’Agenzia delle Entrate e per laai percipienti delle certificazioni uniche è stata spostata dal 16 marzo al 31 marzo 2021. Contestualmente saràa fine marzo anche la data per l’invio all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la compilazionedichiarazione precompilata da parte dei soggetti obbligati come banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, asili nido, veterinari, ...