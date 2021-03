Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show? L’indizio bomba con una dedica a Giulia Salemi – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 15 marzo 2021)si sta preparando per la prossima edizione di? Come ben sappiamo l’ex Velino ha incredibili capacità d’intrattenimento e imitazione e, proprio in queste ore, unaper la suaha creato il “panico” in rete (e la nostra supposizione).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.