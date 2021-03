Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con buona pace di chi vive di livori, il fatto che Letta sia tornato nella politica italiana – in questo momento – per me è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un PD, noi saremo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci come Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con buona pace di chi vive di livori, il fatto chesia tornato nella politica italiana – in questo momento – per me è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un PD, noi saremo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci

Advertising

ilmattinodisici : Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” - ilmattinodisici : Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” - infoitinterno : Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” - blogsicilia : #notizie #sicilia Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” - - IlModeratoreWeb : Pd, Renzi “Bene Letta, ma se non riesce non si può usare Iv come alibi” - -