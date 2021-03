Outriders sull' Xbox Game Pass al day one!

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 15 marzo 2021) Gli indizi del weekend erano piuttosto chiari e palesi ma ora abbiamo l'annuncio ufficiale:saràsin dal day one. Il progetto di People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm) uscirà ufficialmente l'1 aprile e sarà giocabile da tutti gli abbonatiper console eUltimate senza alcun costo aggiunto. L'arrivo di titoli third-party sul servizio già il giorno dell'uscita, a differenza di quelli first-party, è tutt'altro che scontato ma Square Enix deve aver stretto una partnership con Microsoft in questo senso. Il progetto è per certi versi una mosca bianca dato che si presenta come un looter shooter non legato a componenti da live service ma che comunque ...