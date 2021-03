Oscar, Italia in nomination con Pausini e “Pinocchio” di Garrone (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Italia candidata agli Oscar con Laura Pausini per la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “Pinocchio” di Matteo Garrone (di Massimo Cantini Parrini). Niente da fare per “Notturno” di Francesco Rosi che resta fuori dalle nomination nella categoria documentari.(ITALPRESS). Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –candidata aglicon Lauraper la miglior canzine originale “Io sì”, vincitrice del Golden Globe, e per i costumi di “” di Matteo(di Massimo Cantini Parrini). Niente da fare per “Notturno” di Francesco Rosi che resta fuori dallenella categoria documentari.(ITALPRESS).

