Murray Walker | l’ex commentatore di F1 è morto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) La leggenda dei commentatori di Formula 1all’età di 97 anni il 12 Marzo 2021. Un lutto che ha scosso l’intero sport e nell’ambiente in tanti hanno voluto lasciare un pensiero, un ricordo affettuoso per quell’uomo Inglese che raccontava con enfasi le gesta dei grandi piloti. Ha fatto la storia della telecronaca sportiva dagli anni 50 fino al 2001 quando si è ritirato. In molti gli hanno dato l’addio sui social. Vettel F1: il pilota vuole migliorarsi per non sbagliare: quando ha iniziato a fare il telecronista? L’inglese iniziò a commentare negli anni 40 e la sua prima telecronaca fu il Gran Premio di Gran Bretagna del 1949. Inoltre è stato anche un pilota che gareggiava regolarmente nelle corse motociclistiche prima di diventare il ...