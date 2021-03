Masters 1000 Montecarlo 2021 | Roger Federer e Denis Shapovalov non saranno al via del torneo nel Principato

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) Giungono notizie interessanti in merito a. Il campione svizzero, tornato a giocare nell’ATP Doha e sconfitto ai quarti dal georgiano Nikoloz Basilashvili (vincitore del), sta pianificando la propria stagione che potrebbe anche essere l’ultima della sua straordinaria carriera. L’elvetico, dopo un anno di distanza dall’ultimo match ufficiale disputato e reduce da una doppia operazione al ginocchio, ha bisogno ancora di rimettersi in sesto dal punto di vista fisico. Per questo, aveva annunciato al termine della sfida di Doha contro Basilashvili di non giocare a Dubai, oltre a non essere ai nastri di partenza deldi Miami. Ebbene, secondo quanto riportato dal collega di SuperTennis Luca Fiorino, il campione rossocrociato non giocherà neanche sulla terra rossa di ...