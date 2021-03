M5S: Crimi, ‘al governo nel Lazio e in Puglia per non smettere di sognare (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – “In questo modo è stato possibile finanziare le oltre 6mila domande ammissibili. Obiettivi, questi, non semplici da portare a termine, poiché gli ostacoli da superare sono tanti e per dare ai cittadini le risposte che meritano ci vuole preparazione, dedizione e sincera passione. Qualità che a Rosa e ai nostri consiglieri pugliesi non mancano, e che stanno mettendo in pratica per realizzare altri punti del nostro programma regionale, come l’istituzione dell’infermiere di famiglia, il varo di una legge sull’economia circolare nell’ottica ‘rifiuti zero’ e di quella sul reddito energetico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) – “In questo modo è stato possibile finanziare le oltre 6mila domande ammissibili. Obiettivi, questi, non semplici da portare a termine, poiché gli ostacoli da superare sono tanti e per dare ai cittadini le risposte che meritano ci vuole preparazione, dedizione e sincera passione. Qualità che a Rosa e ai nostri consiglieri pugliesi non mancano, e che stanno mettendo in pratica per realizzare altri punti del nostro programma regionale, come l’istituzione dell’infermiere di famiglia, il varo di una legge sull’economia circolare nell’ottica ‘rifiuti zero’ e di quella sul reddito energetico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Vito Crimi: “Da Beppe Grillo parere favorevole a entrata del M5s nella giunta del Lazio, appena possibile voto onli… - TV7Benevento : M5S: Crimi, 'al governo nel Lazio e in Puglia per non smettere di sognare (2)... - TV7Benevento : M5S: Crimi, 'al governo nel Lazio e in Puglia per non smettere di sognare... - stax7580 : Cara accozzaglia di #governo, invece di pensare al #votoai16enni sbloccate i #sostegni e #ristori !! #VERGOGNOSI! T… - contigiu : RT @carlakak: Cosa hanno promesso Di Maio e R.Lombardi a Zingaretti in cambio dell'entrata del M5S nella Giunta Regionale Lazio? Forse la t… -