Luna Rossa-New Zealand oggi, America’s Cup: orari, tv, programma, repliche RAI e Sky (Di martedì 16 marzo 2021) Ore 04.00 italiane (16.00 locali), Auckland (Nuova Zelanda). L’appuntamento per le regate n.9 e n.10 di questa 36ma edizione dell’America’s Cup è fissato. Luna Rossa è vicina al precipizio: sotto nello score 5-3, con Team New Zealand che ha l’opportunità di chiudere i giochi già in questo martedì 16 marzo. Tuttavia, l’equipaggio nostrano non vuol lasciare nulla di intentato e cercare quello che agli occhi di noi “comuni mortali” sembra un miracolo. Del resto, qualcosa di bello Max Sirena e compagni l’hanno già fatto: coinvolgere tutti noi ed essere partecipi in orari nei quali spesso si fantastica con la mente e si pensa al riposo. Vi potrebbero essere delle sorprese dal meteo. Secondo quanto riportano le previsioni, si parla di una brezza tra 4 e 5 nodi, inferiore dunque ai 6.5 previsti per regatare. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Ore 04.00 italiane (16.00 locali), Auckland (Nuova Zelanda). L’appuntamento per le regate n.9 e n.10 di questa 36ma edizione dell’Cup è fissato.è vicina al precipizio: sotto nello score 5-3, con Team Newche ha l’opportunità di chiudere i giochi già in questo martedì 16 marzo. Tuttavia, l’equipaggio nostrano non vuol lasciare nulla di intentato e cercare quello che agli occhi di noi “comuni mortali” sembra un miracolo. Del resto, qualcosa di bello Max Sirena e compagni l’hanno già fatto: coinvolgere tutti noi ed essere partecipi innei quali spesso si fantastica con la mente e si pensa al riposo. Vi potrebbero essere delle sorprese dal meteo. Secondo quanto riportano le previsioni, si parla di una brezza tra 4 e 5 nodi, inferiore dunque ai 6.5 previsti per regatare. ...

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiNews : #AmericasCup2021 La settima e ottava regata vanno ai neozelandesi - sole24ore : Il vento tradisce Luna Rossa, New Zealand vola sul 5 a 3 - stefano_baroni : RT @LaStampa: America’s Cup, stanotte Luna Rossa si gioca tutto - UgoBaroni : RT @RaiPlay: ?? #LunaRossa perde due regate, i Kiwi di Team New Zealand si portano sul 5-3. Ora soffiamo tutti insieme sulle vele di Luna R… -