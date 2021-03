Letta “comincia bene” con un discorso più di sinistra che di centro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il miglior indicatore per valutare se ildi un leader di partito disia stato buono, è la reazione che suscita nelle destre. E a giudicare da come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, hanno subito alzato la voce contro Enrico, possiamo dire che le sue parole di insediamento alla segreteria del Partito Democratico abbiano funzionato. Che la Meloni si indignasse era scontato, visto il suo ruolo di opposizione. Lo stesso sarebbe stato per il Salvini pre-governo Draghi, ma da quello dell’ultimo mese, improvvisamente europeista, favorevole ai lockdown e in generale bastian contrario di se stesso, ci si aspettava l’ennesimo silenzio davanti al nemico progressista improvvisamente diventato alleato. Invece il leader della Lega ha salutato ildicon un ...

Advertising

mindthekarma : #letta comincia con i fumogeni. #iussoli e #votoai16enni . a #covidustria già tremano tutti. E continuate a cascare… - Antonio24120145 : RT @fabrizio19651: LETTA ELETTO CON 860 SI, 2 NO, 4 ASTENUTI E' veramente insopportabile questa opposizione interna al PD che vota tutto al… - Minodigio : @DiegoZardini @Deputatipd @EnricoLetta E partito malissimo appena eletto già comincia a provocare la lega e ovviame… - Mimmo29297719 : @ChiodiDonatella @04Carmen20 @Storace Letta comincia male! - jobwithinternet : RT @carmentpf: @TgLa7 #Letta Comincia con le stupidaggini. I giovani di oggi non maturano prima dei 50anni e lui vuole dare il voto a chi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta comincia

Enricosi insedia come nuovo segretario del Partito democratico.così per la politica questa settimana, che mette in calendario anche le audizioni in Parlamento di diversi ministri per la ......le somministrazione del vaccino astrazeneca in via precauzionale fino al 20marzo Enricoil ...te parlo di comune impegno per il bene del paese il centro - destra attacca sullo ius soli...Il neo segretario del PD ha citato argomenti che prendono le distanze dalle destre (sia di opposizione che travestite da europeiste): ambiente, Ius soli e giovani lanciando il tema del voto a 16 anni.Al suo posto entra Umberto Rastello, che disputerà una buona gara. All'inizio del terzo set, David Frison, innervosito dall'infortunio capitato al fratello, comincia a battibeccare con i torinesi ...