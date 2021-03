Lazio | le ultime da Formello in vista del Bayern Monaco

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 marzo 2021) Con tutta probabilità sarà l’ultima partita europea dei biancocelesti in questa stagione, ma Inzaghi non può fare troppi calcoli. Rispetto alla formazionecontro il Crotone, il tecnico dovrebbe cambiare pochi interpreti. Allenamento mattutino per lache continua la preparazione indella gara contro ildi mercoledì. Al termine di un’attivazione muscolare, seguita da un torello a massimo un tocco circone del pallone, la squadra ha svolto un’ampia fase tattica indel. Una serie di movimenti difensivi e offensivi ha poi concluso la seduta. Manuel Lazzari ha svolto l’intera seduta in gruppo, ma non verrà rischiato, probabile ancora Fares al suo posto. Caicedo, provato oggi a lungo con ...